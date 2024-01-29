KÖYDES projelerine 6,9 milyar lira ödenek

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ve kırsal altyapının desteklemesi adına Bakanlıkça hayata geçirilen KÖYDES Projesiyle 2005'ten bugüne kadar köylere 23 milyar 741 milyon 180 bin liralık yatırım yapıldı.

KÖYDES kapsamında, içme suyu bulunmayan veya yetersiz olan köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının standardının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ve bu sayede köylerin hayat kalitesi artırılarak ekonomik ve sosyal yönden gelişmeleri sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

İçme suyu bulunmayan 5 bin 697 yerleşime içme suyu tesisi kazandırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özhaseki, proje kapsamında içme suyu bulunmayan 5 bin 697 köy ve bağlı yerleşime içme suyu tesisi kazandırdıklarını, içme suyu yetersiz olan 72 bin 212 köy ve bağlı yerleşim yerinin içme suyu tesislerini yenilediklerini söyledi.

Büyükşehir belediyeleri haricindeki il özel idaresi bulunan 51 ilde çalışmaların sürdüğünü anlatan Özhaseki, "Proje, köy muhtarlıklarını ve bunların bağlı olduğu yerleşim yerlerini, içme suyu projelerini, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerini kapsıyor. Ayrıca KÖYDES kapsamında, küçük ölçekli sulama ve atık su projeleri de bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, yapılan yatırımların bakım ve onarım projelerinin de Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yıl proje kapsamında 3 milyar 800 bin lira yatırım yaptıklarını aktaran Özhakesi, "Bu yıl için ise 6,9 milyar lira ödenek ayırdık" bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Toplam 226 bin 478 kilometre yol yaptık"

KÖYDES Projesi kapsamında yapılan köy yollarına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Projemizle, köylerde 131 bin 776 kilometre asfalt, 89 bin 523 kilometre stabilize ve 5 bin 179 kilometre beton olmak üzere toplam 226 bin 478 kilometre yol yaptık. Bunun yanı sıra 68 bin 486 kilometre onarım, 5 bin 945 kilometre tesviye, 48 milyon 268 bin metrekare de parke taşı çalışması gerçekleştirdik."

Proje kapsamında, sanat yapısı olarak da 1539 köprü ve 39 bin 127 menfezin tamamlandığını bildiren Bakan Mehmet Özhaseki, "Sulama sektöründe ise 28 gölet ve 1430 sulama tesisi ile 96 bin 718 hektar alana hizmet götürdük. Bu hizmetlerden 99 bin 415 çiftçi ailesi yararlandı. Atık su toplama işlerinde de 6 bin 897 ünitede, 1323 sızdırmalı foseptik yaparak 378 bin vatandaşın bu hizmetlerden yararlanmasını sağladık" ifadelerini kullandı.