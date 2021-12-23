BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,15 puan artarken, toplam işlem hacmi de 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,87 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile turizm oldu.

Açığa satış devam ediyor

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki 3 gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini duyurdu.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Dolar 16 Kasım'dan bu yana en düşük değeri gördü

Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.