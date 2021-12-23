Haftanın ilk işlem gününde 18,3674 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan düşüşünü sürdürüyor.

Dolar/TL, bugün de aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, böylece zirvesinden bugüne kadarki değer kaybı yüzde 44,2'yi buldu.

Saat 15.10 itibarıyla dolar/TL 10,9175'den, euro/TL yüzde 10,47 düşüşle 12,3677'ten, sterlin/TL yüzde 9,76 gerilemeyle 14,7320'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.