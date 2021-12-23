Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi.

Buna göre, benzinin litre fiyatında 1,63, motorinin litre fiyatında 1,65 TL indirim gerçekleşti.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.