Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi
Benzinin litre fiyatında 1,63, motorinin litre fiyatında 1,65 lira indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi.
Buna göre, benzinin litre fiyatında 1,63, motorinin litre fiyatında 1,65 TL indirim gerçekleşti.
İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
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