Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. toplantısına ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.



Toplantıda son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin finansal piyasalarına etkileriyle önümüzdeki döneme ilişkin görünüm değerlendirildi.

Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı belirtildi.



Şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındığı ifade edildi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türker Gürsoy, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.