Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,48 puan ve yüzde 0,46 artarak 10.494,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 artışla 10.446,24 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamalarına karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve yurt içinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.