Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Yılın geri kalanın önemli merkez bankalarının faiz indiriminin büyüklüğü ve hızıyla ilgili belirsizlik varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, açıklanan veriler ve banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalarda oynaklığı artıyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." dedi.

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri görmek istediklerini yineledi.

Diğer Fed yetkililerinden de açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomide zayıflamaya dair bazı "uyarı işaretleri" gördüğünü ve Fed'in hedefinin iş gücü piyasasını zorlamadan enflasyonu düşürmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik veri tarafında ise JOLTS açık iş sayısı mayısta 8 milyon 140 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin istihdam piyasasında soğuma sinyali verdiğini belirterek, bu durumun Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatabileceğini ifade etti.

ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olacak New York Borsası, bugün de erken kapanış yapacağını hatırlatan analistler, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, cuma günü tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin güçlü sinyaller verebileceğinin altını çizerek, söz konusu verinin istihdam piyasasına dair soğuma sinyalleri vermesi durumunda Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında ise Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71 de kalmaya devam ederken, bankanın kasımda ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 97'ye çıktı. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 77 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, dün ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin araç teslimatlarının ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4,8 düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 3 baz puanlık düşüşle yüzde 4,44 seviyesine gerilerken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Dün dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla günü 105,6 seviyesinden tamamlarken, bugün yüzde 0,1 artışla 105,7'de seyrediyor.

Altının ons fiyatında dün dalgalı bir seyir izlenirken, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 330 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda ise yüzde 0,2 artışla 2 bin 334 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,1 değer kaybıyla günü 86,4 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 0,1 yükselişle 86,5 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artışla 18.029,18 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 5.509,04 puandan günü tamamladı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazelerken, S&P 500 endeksi ilk kez 5.500 seviyesinin üzerinde günü tamamladı. Dow Jones endeksi de yüzde 0,41 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa

Avrupa'da dün satıcılı bir seyir hakim olurken, ECB Başkanı Christine Lagarde dün "dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

"ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Lagarde, ilk çeyrekte ortaya çıkan ve devam edeceğini umdukları yavaş bir toparlanma sürecinde olduklarını ancak geleceğe dair belirsizlikler olduğunu aktardı.

Lagarde, enflasyonun doğru yönde ilerlediğini belirterek, enflasyonu düşürme sürecinin 2024'ün sonuna kadar "engebeli" olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 2,5 oldu. Bölgede işsizlik ise mayısta yüzde 6,4 ile sabit kaldı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya

Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, hafta başından itibaren Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesinde bulunmaya devam etmesi dikkati çekiyor.

Bugün bölge genelinde açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 49,4 ve Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI aynı dönemde 51,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Çin'de hizmet sektörünün genişlemeye devam etse de güç kaybettiğine dikkati çekerek, bu durumun ekonominin görünümüne ilişkin endişeleri artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün yatay bir seyir izleyerek günü 161,44 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 161,81'e çıkarak 1986'dan bu yana en yüksek seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde de dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 10.446,25 puandan tamamlarken, bugün enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Dolar/TL, şu sıralarda bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 32,4550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.