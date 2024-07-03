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Ekonomi
TRT Haber 03.07.2024 09:56

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı da netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 19,31 oranında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı.

Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, maaş artışlarıyla ilgili TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 19,31 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağkur emeklilerimiz son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını
1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar. 

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 62,51 seviyesine ulaşmıştı

TÜİK verilerine göre, ocak ayında enflasyon oranı %54,72 olarak kaydedilirken, şubat ayında bu oran %55,91'e, mart ayında 57,50'ye, nisan ayında ise %59,64'e çıkmıştı. Mayıs ayında enflasyon oranı da %62,51 seviyesine ulaşmıştı.

Ay Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Bir önceki aya göre değişim (%)
Ocak 64.86 6.70
Şubat 67.07 4.53
Mart 68.50 3.16
Nisan 69.80 3.18
Mayıs 75.45 3.37
Haziran 71,60 1,64
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