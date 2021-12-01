Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,68 puan ve yüzde 1,03 değer kazanarak 1.828,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,95 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yataya yakın bir seyir izleyerek günü yüzde 0,05'lik artışla 1.809,65 puandan tamamladı.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise küresel çapta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 ve 1.860 seviyelerinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu belirtti.