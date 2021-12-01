Son 9 yıldır art arda rekor kıran Japonya bütçesinin, Nisan 2022'de başlayacak mali yılda yeni rekora erişeceği kaydedildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre 2022 mali yılı bütçesi, 107 trilyon yeni (950 milyar dolar) aşacak.

2012'den beri her yıl artan yıllık bütçede, bir kez daha rekor kırılacağı kaydedildi.

31 Mart 2022'de sona erecek mevcut 2021 mali yılı bütçesi, 106,6 trilyon yen olarak kayda geçmişti.

Başbakan Kişida Fumio'nun, genel bütçe taslağını Aralık sonuna doğru onaylaması bekleniyor.

Taslak bütçe daha sonra Mart 2022'ye dek olağan meclis genel kurulunda yasalaşacak.