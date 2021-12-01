Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın 2022 mali yılı bütçesi 107 trilyon yeni aşacak
Japonya'nın 2022 mali yılı bütçesinin 107 trilyon yeni (950 milyar dolar) geçeceği bildirildi.
Son 9 yıldır art arda rekor kıran Japonya bütçesinin, Nisan 2022'de başlayacak mali yılda yeni rekora erişeceği kaydedildi.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre 2022 mali yılı bütçesi, 107 trilyon yeni (950 milyar dolar) aşacak.
2012'den beri her yıl artan yıllık bütçede, bir kez daha rekor kırılacağı kaydedildi.
31 Mart 2022'de sona erecek mevcut 2021 mali yılı bütçesi, 106,6 trilyon yen olarak kayda geçmişti.
Başbakan Kişida Fumio'nun, genel bütçe taslağını Aralık sonuna doğru onaylaması bekleniyor.
Taslak bütçe daha sonra Mart 2022'ye dek olağan meclis genel kurulunda yasalaşacak.
Etiketler: Japonya
Sıradaki Haber
Porto Riko'da sörfçü köpek balığıyla burun buruna geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz