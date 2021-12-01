Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Porto Riko'da sörfçü köpek balığıyla burun buruna geldi
Porto Riko'da bir sörfçünün köpek balığıyla burun buruna geldiği anlar amatör kamerayla kaydedildi.
Porto Riko'nun Middles Plajı'nda bir sörfçü köpek balığıyla yakın temasa geçti.
Sahilde bulunan ve arkadaşının köpek balığıyla karşılaşmasını filme alan Jorge Benitez, Reuters'e böyle bir manzaranın bölgede yaygın olmadığını söyledi.
Benitez, "Gördüğüm ilk köpekbalığı bu. Bu bölgelerde oldukları biliniyor, ancak görünüşe göre yeterince yiyecekleri var, bu yüzden neredeyse hiç olay yaşamadık," dedi.
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