Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,31 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 4.880,46 puan oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksleri yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,54 değer kazanarak 4.854,16 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.