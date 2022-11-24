Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 5.443,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.250-5.450 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen altında 5.434,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.423,75 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.

Bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.