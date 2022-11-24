Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 03:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeniden değerleme oranı belirlendi
Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak.
Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla, 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.
Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, yüzde 122,93 olarak uygulanacak.
Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resm, Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Resmi Gazete
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