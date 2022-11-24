Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla, 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resm, Gazete'de yayımlandı.