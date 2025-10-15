Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.10.2025 10:01

BIST 100, yüzde 0,40 artışla 10.357 puandan açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 10.357,17 puandan başladı.

BIST 100, yüzde 0,40 artışla 10.357 puandan açıldı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,45 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 7,65 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri risk iştahını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Altının gramı 5 bin 638 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Kentsel dönüşüm hak sahiplerinden İzmir Belediye Başkanı'na eleştiri
10:39
Hizmet üretim endeksi ağustosta arttı
10:36
Türkiye-Afrika ticaretinde yeni adımlar İstanbul’da atılacak
10:34
İnşaat üretim endeksi ağustosta arttı
10:26
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 oldu
10:22
Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitap ele geçirildi
Ateşkes sonrası Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki yıkım gün yüzüne çıktı
Ateşkes sonrası Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki yıkım gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ