Dünya
AA 14.10.2025 23:11

Trump, Çin'i yemeklik yağ ticaretini sonlandırmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu belirterek, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Trump, Çin'i yemeklik yağ ticaretini sonlandırmakla tehdit etti
[Fotograf: AFP]

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD ABD-Çin İlişkileri Çin
