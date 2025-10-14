Açık 8.1ºC Ankara
AA 14.10.2025 23:01

BM'den, Gazze'de patlamamış mühimmatın yüksek risk oluşturduğu uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından evlerine dönmeye çalışan siviller ile yardım görevlilerinin, patlamamış mühimmat nedeniyle yüksek risk altında olduğunu bildirdi.

BM'den, Gazze'de patlamamış mühimmatın yüksek risk oluşturduğu uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkililerinin, Gazze'deki patlamamış mühimmatın oluşturduğu ciddi tehdit konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Haq, "Ateşkesin ardından yüz binlerce yerinden edilmiş insan ve insani yardım çalışanı etkilenen bölgelerden geçerken, savaşın bu ölümcül kalıntılarıyla karşılaşma riski yüksek." dedi.

Haq, UNMAS ve ortaklarının, Gazze'deki insani yardımların kapsamını genişletmek amacıyla patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için çalıştığını belirterek, UNMAS'ın, Ekim 2023'ten bu yana erişebildiği bölgelerde 550'den fazla patlayıcı mühimmat tespit ettiği bilgisini paylaştı.

"Ancak Gazze'deki (patlamamış mühimmat) kirliliğinin tam boyutu hala bilinmiyor" diyen Haq, bu konuda UNMAS ve ortaklarının, Gazze'de özellikle de çocuklara, insani yardım dağıtımı yapanlara ve yıkıntılar arasında çalışan işçilere eğitim vermeye devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, ilgili görevlilerin rehberliklerinin ve teknik uzmanlıklarının, bu yüksek riskli çalışmalar sırasında patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için hayati önem taşıdığını vurguladı.

