Dünya
AA 14.10.2025 18:56

İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı

İsrail'in Hamas ile yaptığı "ateşkes anlaşmasında serbest bırakmayı onayladığı" Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin halen özgürlüğüne kavuşamadığı belirtildi.

İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı

Ebu Safiyye'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, Filistinli doktorun serbest bırakılma sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ebu Safiyye'nin ailesi, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasında, Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılması onaylananlar listesinde olmasına rağmen henüz özgürlüğüne kavuşamadığını" ifade etti.

İsrail cezaevinde bulunarak serbest bırakılan Filistinlilerden "rahatlayıcı haberler" aldıklarını aktaran aile, Ebu Safiyye'nin "sağlığının ve manevi gücünün iyi durumda olduğunu" kaydetti.

Aile, Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılmasına dair detayların doğrulanmadığı" bilgisini verirken, "doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaktan kaçınılmasını" istedi.

CNN'nin bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ı esir takasında serbest bırakmayı reddettiği kaydedilmişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
