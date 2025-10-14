Açık 13.4ºC Ankara
Dünya
AA 14.10.2025 18:54

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 44 artarak 67 bin 913’e çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 44 artarak 67 bin 913’e yükseldi.


[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail’in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38’i enkaz altından çıkartılan 44 ölü ve 24 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 913'e, yaralıların sayısının 170 bin 134'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
