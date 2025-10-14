Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
Dünya
AA 14.10.2025 16:14

BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası 310 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyinine gittiğini söyledi.

BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesle Gazze Şeridi içindeki hareket kısıtlamalarının azaldığını kaydeden Laerke, insani yardım görevlilerinin sahada daha kolay hareket edebildiğini söyledi.

Laerke, hafta sonu boyunca Gazze'nin güneyinden kuzeyine 310 binden fazla kişinin hareket ettiğini belirtti.

Gazze'ye yardımların girişinin 20 maddelik planın bir parçası olduğunu ancak henüz istenilen düzeyde yardımın Gazze'ye ulaşmadığını söyleyen Laerke, "Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği BM'nin elinde değil ancak BM yapılması gerekenler için hem kararlı hem de sabırlı. BM, izin ve koşullar sağlandığında harekete geçmeye hazırdı." dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires ise uluslararası toplumda hissedilen heyecanın henüz sahaya yansımadığını, çünkü yeterli yardımın hala Gazze'ye ulaşmadığını dile getirdi.

Pires, "(Gazze'de) Yıkım çok büyük ve artık her gün en az 600 kamyona ihtiyaç duyuluyor. Yardımlar hala yeterli düzeyde ulaşmadı." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Birleşmiş Milletler Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
