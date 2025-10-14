Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2025 17:48

Soykırımcı İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu

İsrail basını, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı yarın açmayacağını belirtti.

Soykırımcı İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu

Times Of Israel gazetesinin haberinde, Gazze'de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı tutulacağı aktarıldı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmamaya gerekçe olarak, Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi gösterdiği açıklandı.

İsrailli esirlerin cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail'in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı'nı açmayarak Hamas'a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi.

İsrail'in sözkonusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi.

Hamas, esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek
17:40
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı: 1 ölü
17:07
Samsun’da 1 ton kum midyesi kaçak avcılıktan kurtarıldı
16:49
Kastamonu’da gıda denetimlerinde 90 işletmeye 11,6 milyon lira ceza
16:53
Yapay zeka "terapist" olabilir mi?
16:31
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak
Yardım malzemesi yüklü tırlar, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
Yardım malzemesi yüklü tırlar, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
FOTO FOKUS
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ