Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.10.2025 09:54

Altının gramı 5 bin 638 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 638 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 508 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 899 liradan satılıyor.

Altının gramı 5 bin 638 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 570 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 5 bin 638 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 508 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 899 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 194 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 1,25 üzerinde 4 bin 193 dolardan işlem görüyor.

Belirsizlikler altın fiyatlarını destekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileriyle, jeopolitik, ekonomik ve politik belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Powell, dün Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) Philadelphia'da düzenlediği yıllık toplantısında, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin sürmesiyle Powell'ın açıklamaları sonrasında tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki gerileme de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar Fed'den bulduğu destekle ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Kentsel dönüşüm hak sahiplerinden İzmir Belediye Başkanı'na eleştiri
10:39
Hizmet üretim endeksi ağustosta arttı
10:36
Türkiye-Afrika ticaretinde yeni adımlar İstanbul’da atılacak
10:34
İnşaat üretim endeksi ağustosta arttı
10:26
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 oldu
10:22
Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitap ele geçirildi
Ateşkes sonrası Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki yıkım gün yüzüne çıktı
Ateşkes sonrası Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki yıkım gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ