Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.02.2024 18:32

BIST 100 rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 değer kazancıyla günü 9.242,15 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.282,89 puana taşıdı.

BIST 100 rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,31 ile kimya petrol plastik oldu.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 297 baz puana geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasına karşın açıklanan perakende satışlar verisinin ardından bankanın faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik öngörülerin de güç kazanmaya başladığını söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 seviyesinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
Düzce'de rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı
18:49
Bakan Işıkhan, maden ocağında toprak altında kalanların ailelerini ziyaret etti
18:28
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
18:24
Sanal karakter dolandırıcılığına 10 yıla kadar hapis istendi
18:19
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"nın şeması çıkarıldı
18:13
Fransa savunma harcamalarını NATO'nun belirlediği hedefe çıkaracak
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ