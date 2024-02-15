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Ekonomi
AA 15.02.2024 15:36

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan uçak ve helikopter parçası üretim tesisi, istihdam ve ihracata katkı sağlayacak. Tesis, 22 Şubat Perşembe günü faaliyete geçecek.

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor
[Fotograf: AA]

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'a yapacağı yatırımların ilk etabı olarak Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 yıllığına kiralanan binada, altyapı, makina ve ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi.

Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste ilk aşamada TUSAŞ tarafından eğitimden geçirilen 100 kişi istihdam edilecek.

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor

Açılış 22 Şubat'ta

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Savunma Sanayii Başkanlığınca şehirde yatırım yapılması kararı alınmasının ardından TUSAŞ'a yer tahsis edildiğini söyledi.

Depremlerin ardından savunma sanayisi şirketlerinin bölgede yatırım yaptığını belirten Buluntu, "Kahramanmaraş'taki adımlar kapsamında TUSAŞ bu yatırımı üstlendi. Geçtiğimiz nisan ayı gibi Türkoğlu OSB'deki bir binada işe koyuldular ve şu anda deneme üretimleri başladı. 22 Şubat'ta da bu tesisin açılışını yapacağız." dedi.

Buluntu, Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin pamuk ipliğinin yüzde 55'ini, dokuma, örme ve denim kumaşlarda yaklaşık yüzde 20'sini ürettiğini, çelik mutfak eşya sektöründe de ülke üretiminin yüzde 70'ini yaptığını dile getirerek, yeni dönemde katma değeri yüksek ürünlerle ihracatta lig değiştireceklerine inandığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın ihracatının yüzde 80'inin tekstil ve çelik mutfak eşyalarından oluştuğunu belirten Buluntu, şöyle konuştu:

"İki alanda kümelenme söz konusuydu. Biz istiyorduk ki Kahramanmaraş biraz daha değişik sektörlerde yatırım yapsın, ekonomik bakımdan çeşitlilik sahibi olsun. TUSAŞ yatırımıyla beraber biz savunma sanayisinde de iddialı hale geleceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'mız, Kahramanmaraş'a pozitif ayrımcılık yaptı. Bizim de gayretli ve istekli olduğumuz görülünce işin daha ileri taşınacağını düşünüyoruz. 22 Şubat'ta önemli isimlerle beraber bu tesisin açılışını yapacağız. Kahramanmaraş, 100 yılın felaketini yaşadı ama tekrar küllerinden doğacak ve 100 yılın yatırımını da alacağız."

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor

İlk üretimi Boeing'e yapmak istiyorlar

Tesisin TUSAŞ'ın ortaklığında Kahramanmaraş iş dünyasının girişimleriyle faaliyet göstereceğini ve Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Sanayi AŞ adlı şirket üzerinden çalışmalarını yürüteceğini anlatan Buluntu, "Bu şirket, ilk etapta üretimlerini TUSAŞ'a yapacak. Türkiye, Boeing firmasından uçak almıştı. Bunun yüzde 20'sinin Türkiye'de üretilme şartı var. İnşallah biz bu tesisi hızlı bir şekilde faaliyete geçirebilirsek belki ilk üretimlerimizi Boeing'e yaparız. Bu anlamda çok istekliyiz." dedi.

Savunma sanayisi yatırımıyla kentin büyük bir sıçrama yaşayacağını vurgulayan Buluntu, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisiyle beraber yüzlerce yeni iş kolları, yeni sektörler oluşacak. Özellikle nitelikli iş gücü dediğimiz alanda gelişmeler olacak. Gençlerimizin de bu alana çok ilgi duyduğunu gözlemliyoruz. Savunma sanayisiyle Kahramanmaraş ihracat çıtasını yükseltecek ve devler liginde olacak."

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da kentin böyle bir yatırıma kavuşmasının önemine işaret ederek, "Yeni bir müjde var; TUSAŞ... İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize müjdeyi verecek. Bir TUSAŞ şirketi kuruyoruz Kahramanmaraş'ta halkla beraber, sanayiciyle beraber. Devletimiz bizim yanımızda oldu. Biz de inşallah onun altından kalkacağız. Bir de borcumuzu ödemiş olacağız devletimize." dedi.

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TUSAŞ İstihdam Kahramanmaraş Savunma Sanayii
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