Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.02.2024 14:42

BM: Ukrayna ekonomisinin toparlanması için 486 milyar dolar gerekiyor

Ukrayna ekonomisinin savaşla geçen iki yılın ardından toparlanabilmesi için 486 milyar dolara ihtiyaç duyduğu açıklandı.

BM: Ukrayna ekonomisinin toparlanması için 486 milyar dolar gerekiyor
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya savaşından gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.

Ukrayna'nın savaş nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen rapora göre, hükümet inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacak.

Ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edilen raporda, söz konusu miktarın yüzde 17’sinin konut inşaatı, yüzde 15’inin ulaşım, yüzde 14’ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12’sinin tarım ve yüzde 10’unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.

Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev, Donbas, Herson ve Zaporijya’nın en fazla zarar gören bölgeler olduğuna işaret edildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini "haydutluk" şeklinde tanımlamıştı.

ETİKETLER
Ukrayna Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon lira oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Antalya'da sağanak tarihi surlara zarar verdi
15:48
BM Acil Yardım Koordinatörü: Refah’a saldırı ihtimali geceleri uykumu kaçırıyor
15:40
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
15:42
TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor
15:29
Rusya'da yapay zeka uygulaması, tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı
15:35
Türkiye ile Macaristan arasında mutabakat zaptı
Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor
Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor
FOTO FOKUS
Marmara'da batan geminin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Marmara'da batan geminin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ