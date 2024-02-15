AB, ekonomik büyüme tahminini düşürdü

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış" raporu yayımlandı.

"Enflasyonun gerilemesiyle büyümede gecikmeli toparlanma" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5, 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,7, Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 0,8, 2025'te 1,5 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda AB'nin 2023’te yüzde 0,6, 2024'te yüzde 1,3, 2025'te yüzde 1,7, Euro Bölgesinin 2023'te yüzde 0,6, 2024'te yüzde 1,2, 2025'te yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Böylece, Euro Bölgesi büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,8'e indirildi.

Almanya'nın bu yıl yüzde 0,3, gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verilen raporda, İtalya'nın bu yıl yüzde 0,7, gelecek yıl yüzde 1,2, İspanya'nın bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, 2023'te AB üyesi 11 ülke ekonomisinin küçüldüğüne dikkat çekilerek, Estonya'nın yüzde 3,5, İrlanda'nın yüzde 1,9, Macaristan ve Lüksemburg'un yüzde 0,8, Avusturya'nın yüzde 0,7, Letonya'nın yüzde 0,6, Finlandiya ve Çekya'nın yüzde 0,4, Almanya ve Litvanya'nın yüzde 0,3 ve İsveç'in yüzde 0,1 daraldığı bilgisi verildi.

Bu yıl Almanya'nın yüzde 0,3, Fransa'nın yüzde 0,9, İtalya'nın yüzde 0,7, İspanya'nın yüzde 1,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyonun geçen yıl AB'de yüzde 6,3, Euro Bölgesi'nde yüzde 5,4 olduğu belirtilen raporda, bu yıl enflasyonun AB'de yüzde 3, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,7'ye gerileyeceği, 2025'te ise enflasyonun AB'de yüzde 2,5, Euro Bölgesinde yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Raporda, geçen yılki zayıf büyümenin ardından AB ekonomisinin 2024'e beklenenden daha zayıf bir seviyede girdiği belirtilerek, hem AB hem de Euro Bölgesi'ndeki büyümenin bu yıl için aşağı yönlü revize edildiğine vurgu yapıldı.

2023 yılında hane halkı satın alma gücündeki zayıflama, güçlü parasal sıkılaştırma, mali desteğin kısmen geri çekilmesi ve düşen dış talep nedeniyle büyümenin düşük kaldığına işaret edilen rapora göre, geçen yılın ikinci yarısında teknik durgunluktan kıl payı kurtulundu ancak büyüme 2024'te yeniden ivme kazanacak.

Raporda, jeopolitik gerilimler arasında belirsizliğin arttığına işaret edilerek, "Bu tahmin, uzun süren jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu'daki çatışmanın daha da genişlemesi riski nedeniyle belirsizlikle çevreleniyor." denildi.

"Kızıldeniz ticaretindeki aksamaların ardından nakliye maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerinde yalnızca marjinal bir etki yaratması bekleniyor." değerlendirmesinin hatırlatıldığı raporda, daha fazla kesintinin üretime zarar verebileceği ve fiyatları yükseltebilecek yeni arz darboğazlarına neden olabileceği vurgulandı.