Türk yatırımcıların Mısır'daki yıllık cirosu 1,5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, 2007 yılında Mısır ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması ile artmaya başladığını ve şu anda 10 milyar dolarlara ulaştığını ifade etti.

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerde enerjinin önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Denizer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 15-20 milyar dolarlara ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Denizer, Türk ürünlerinin hem kalite hem marka anlamında Mısır'da önemli bir imajının olduğunu vurgulayarak, "Mısırın şu anki problemi döviz rezervlerindeki sıkışıklık ve darboğaz. Bu olduğu için Türkiye'den fazla ithalat yapamıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti ile siyasi olarak her şey normale dönerse Türkiye'ye karşı bir pozitif ayrımcılık başlayacak." dedi.

Mısır'ın enerjiden elde ettiği cari fazlanın bir şekilde Türk ürünlerine yönlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Denizer, "Mısır sanayisinin çok ara mala ihtiyacı var. Bunları daha önce Türkiye'den temin ediyordu, hala edebilir. İç piyasaya mamul olarak girebilecek her türlü mala ihtiyacı var. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkma potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Denizer, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret hacminin Mısır ile olduğunu kaydederek, "Bu fark gitgide de açılacak. Sonuçta Mısır 115 milyon nüfuslu çok büyük bir pazar." diye konuştu.

"Mısırlı sanayiciler know-how açısından Türk sanayicileriyle ortaklık yapmak istiyor"

Mısır'da 3 milyar dolara yakın bir Türk yatırımının olduğunu aktaran Mustafa Denizer, "Bu, doğrudan 70 bin civarında bir istihdam sağlıyor, dolaylı olarak da 100 bin civarında istihdam sağlıyor. Bu yatırımlardan yıllık 1,5 milyar dolar ciro elde ediyoruz. Bunun önemli bir kısmı da Mısır'dan üçüncü ülkelere ihracat. Yani Mısır'da başarılı Türk yatırımları mevcut." dedi.

Denizer, tekstil ve konfeksiyonda Mısır'ın toplam ihracatının üçte birini Türk iş adamlarının yönettiğini dile getirerek, "Gitgide de bu oran da artıyor. Yatırımlar, tekstil ve konfeksiyona ağırlıklı ama bunun yanında diğer sektörlere de yatırım var. Turizm, lojistik, mağazacılık sektörlerine yatırımlar var. Bir sürüde yeni yatırımcı şu an devrede yatırım potansiyeline bakıyor, arsa arıyor, ortaklık bakıyor." ifadelerini kullandı.

Mısırların turist olarak Türkiye'ye gelmeyi çok sevdiklerini belirten Denizer, şunları kaydetti:

"Mısırlılar, burada para harcayıp alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Mısırlı sanayiciler know-how açısından Türk sanayicileriyle ortaklık yapmak istiyor, işbirliği yapmak istiyorlar. Türk Hava Yolları bugünden sefer artırmaya başladı. Başka hava yollarımız Mısır'a uçmaya başladı. Ne kadar çok sefer varsa aslında o kadar çok insan karşılıklı birbirine gidiyor, geliyor ya turizm ya ticaret için. Dolayısıyla bu da bir gösterge, her şey daha iyi olacağını göreceğiz."