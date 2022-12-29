Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benzin türlerine etanol harmanlama oranı 2023'te yüzde 2 olacak
[Fotograf: AA]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2023 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 2 oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içinde teslim edilen benzin türlerinin toplamında harmanlanacak yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol oranı 2023 yılı için yüzde 2 olarak uygulanacak.
Söz konusu oran daha önce yüzde 3 olarak uygulanıyordu.
Etiketler: Akaryakıt Benzin Resmi Gazete EPDK Enerji
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