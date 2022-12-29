Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içinde teslim edilen benzin türlerinin toplamında harmanlanacak yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol oranı 2023 yılı için yüzde 2 olarak uygulanacak.

Söz konusu oran daha önce yüzde 3 olarak uygulanıyordu.