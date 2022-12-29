Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.
Etiketler: Asgari Ücret Resmi Gazete
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