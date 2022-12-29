Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
TL mevduata stopaj desteğinde süre uzatıldı
Türk lirası mevduatına sağlanan stopaj desteğinde süre 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzaltıldı. Daha önce 31 Aralık olan süre, 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak.
Türk lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 31 Aralık'ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.
Etiketler: Resmi Gazete Türk Lirası
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