Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BDDK'dan yenilenmiş cep telefonlarıyla ilgili yeni karar
BDDK, cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki amacıyla yeni bir karar aldı, kullandırılan tüketici kredilerindeki tutar yükseltildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL olarak artırılmasına karar verdi.
Ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
Etiketler: BDDK Cep Telefonu
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