Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da korumaya önem verdiklerini söyledi.

Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için YHT hattına "dünyada ilk demir yolu ekolojik köprüsü"nü inşa ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladıklarını tespit ettik" dedi.

Demir yollarında yaban hayatı korunacak

Kara yollarındaki ekolojik köprülerin ardından demir yollarında da yaban hayatı korumak için bu projeleri hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"TCDD'nin üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda, YHT hattının Ankara-Eskişehir bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demir yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde, yaban hayvanlarının kapalı menfez ve alt geçitleri kullanmadıkları belirlendi. "

"Dünyada YHT hattı üzerine inşa edilen ilk köprü"

Projenin, "dünyada YHT hattı üzerine inşa edilen ilk köprü" özelliğine sahip olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Proje, bölgede yaban hayatı izleme, değerlendirme envanteri de oluşturulacak. Köprü yapımına ek olarak peyzaj düzenlemesi ve yaban hayatı izleme, değerlendirme de proje kapsamında yer alıyor. Yaban hayatının yapılacak köprüye adapte olmasını hızlandıracak önlemler yaban hayatı uzmanları tarafından sağlanacak ve kontrol edilecek. Ayrıca proje kapsamında izleme ve değerlendirme kısmında belgesel çekimi de planlanıyor" dedi.

Ekolojik köprünün yapısı

Yüksekliği 9,5 metre, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre olan flüt kesim köprüyle yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir geçiş alanı oluşturuldu.

Halkalı-Kapıkule arasında yapımı devam eden YHT hattında da 3 ekolojik köprü çalışmaları da devam ediyor.