Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Muş: Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş TBMM Ekonomik Düzenlemeler
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