TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede, bugün Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihteki en üst seviyeye ulaştığını ve her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu seviyeye ulaşmasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu özel dostluğun büyük rolü olduğunun altını çizen Şentop, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aramanızı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

"Ekonomik ilişkilerimiz de sürekli daha iyiye gidiyor"

İki ülke ilişkilerinin parlamento boyutuna da büyük bir önem atfettiklerini belirten Şentop, "Ekonomik ilişkilerimiz de sürekli daha iyiye gidiyor ve güçleniyor. İkili ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü müspet gelişmeler var. İkili ticaretimizin bu sene 2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmasını ümit ediyoruz. Ülkenizdeki yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekleniyor. Türk yatırımları 10 senede 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Buradaki yatırımlarımızın artmasında iş insanlarımıza verdiğiniz güçlü desteğin büyük rolü var" değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel iş birliği alanında TİKA'nın önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şentop, "TİKA ortak tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya yönelik projelerini hız kesmeden sürdürüyor" diye konuştu.

Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Sırbistan'ın iş birliğinin yadsınamayacağını belirten Şentop, "İş birliğimizi her alanda daha da geliştirmeye ve bölgenin topyekun kalkınmasına katkıda bulunmaya kararlıyız" diye konuştu.

"Sevgili dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarımı iletin"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç de Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye ve üst düzeyde tutmaya her zaman destek olacağını vurgulayarak "Sevgili dostum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletin. Ziyaretiniz bizi memnun etti. Çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Görüşmede, Şentop’a, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün’den oluşan parlamento heyeti de eşlik etti.