Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hiçbir döviz kurunun Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü olmadığını söyleyerek, "Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır. atırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." dedi.
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