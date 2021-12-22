Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hiçbir döviz kurunun Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü olmadığını söyleyerek, "Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır. atırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." dedi.