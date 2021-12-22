İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Az Zamanda Çok İş" başlığı altında bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

21 Aralık tarihinin yılın en kısa günü olduğunu belirten Altun, gerçekleştirilen çalışmalardan bir özet paylaştı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlıklarımız her an milletimizin hizmetinde. 7/24 millete hizmet şuuru ile, az zamanda çok iş yaparak ülkemizi birlikte kalkındıracağız."