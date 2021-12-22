İletişim Başkanı Altun'dan "en kısa gün" paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yılın en kısa günü 21 Aralık tarihinde Bakanlıkların gerçekleştirdiği çalışmalara dair bir açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Az Zamanda Çok İş" başlığı altında bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
21 Aralık tarihinin yılın en kısa günü olduğunu belirten Altun, gerçekleştirilen çalışmalardan bir özet paylaştı.
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlıklarımız her an milletimizin hizmetinde. 7/24 millete hizmet şuuru ile, az zamanda çok iş yaparak ülkemizi birlikte kalkındıracağız."
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız her an milletimizin hizmetinde.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 21, 2021
21 Aralık, yılın en kısa gününde, bakanlıklarımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan sadece bazıları…
7/24 millete hizmet şuuruyla#AzZamandaÇokİş yaparak ülkemizi birlikte kalkındıracağız! pic.twitter.com/ate1PGbOPb
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