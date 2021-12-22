Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Elnur Soltanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Dönmez, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk koydu.

Bakü Türk Şehitliği'nin anı defterini imzalayan Dönmez, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu'na katılacağını, enerji ve tabii kaynaklar alanında çalışma gruplarının kanaat ve kararlarını dinleyeceklerini söyledi.

Azerbaycan'da Türkiye'den, Türkiye'de de Azerbaycan'dan çok sayıda yatırımcı bulunduğunu hatırlatan Dönmez, "İki devlet, bir millet olmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz enerji alanında" dedi.