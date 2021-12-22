SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü ek zam görüşmelerinde...

Memur ve memur emeklilerinin ek protokol görüşmeleriyle birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ilave zam oranının da gündeme gelmesi bekleniyor.

"Seyyanen veya oransal zam bakanlık tarafından duyurulur"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarkan Zengin, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave bir zam yapılabilmesi için bakanlık tarafından "enflasyonun üzerinde ya seyyanen ya oransal olarak şunu vereceğiz" demesi yeterli olacaktır. Bunun için de belki bir süreç işleyecek" dedi.

Her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranında zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları gelecek ay belli olacak.

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak. Şu anda 5 aylık enflasyon yüzde 10,48 seviyesinde seyrediyor.

"Öncelikle belli bir oranın altındaki maaşları yükseltmek"

Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam oranı belirlenirken hangi kriterler dikkate alınacak?

Zengin konuyla ilgili şunları söyledi:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zamla ilgili öncelikle belli bir oranın altında olan emeklileri belli bir orana yükseltmek. Mesela 2000 liranın altında emekli maaşı alanları belli bir orana yükseltmek diğer tüm emeklilere de seyyanen bir zam olması kuvvetle muhtemel."

Ek zam görüşmelerine yönelik sürecin başlaması bekleniyor.