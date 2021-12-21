Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Memur-Sen'den Bakan Bilgin'e ziyaret: Gündem ek zam talebi
[Fotoğraf: AA]
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştük" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini söyledi.
Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik."
Etiketler: Memur-Sen Vedat Bilgin
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