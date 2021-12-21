Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati bugün TRT Özel Yayını'nda
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türk Lirası’na teşvik paketinin ayrıntıları TRT’de. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirecek.
Ekonomideki gelişmeler ve alınan kararlar, mevduata kur desteği modeli, döviz mevduatlarındaki çözülme süreci, yastık altındaki birikimleri çıkarmak için uygulanacak düzenlemeler, ileri vadeli kurun ihracatçıya getirisi ve tüm önlemlerin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı yayının gündeminde olacak.
Bunların yanı sıra bireysel emeklilikten stopaj indirimine, KDV düzenlemesinden banka kredilerine kadar merak edilenleri TRT soracak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıtlayacak.
Türkiye’nin ekonomik gündemine dair açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati özel yayınında bugün saat 22.45’te TRT 1 ve TRT Haber’de.
Etiketler: Nureddin Nebati Recep Tayyip Erdoğan TRT
Son Haberler
- 16:03
- 16:02
- 15:38
- 15:31
- 15:24
Sıradaki Haber
İstanbul'da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz