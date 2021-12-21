Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 19 ve 20 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli türlerde 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de operasyonlar yapıldığını kaydetti.
Operasyonlarda, 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta Esenyurt'ta yapılan operasyonda ise 223 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Süleyman Soylu Uyuşturucu
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