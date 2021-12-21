Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Çavuşoğlu, Szijjarto ile ikili görüşme geçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto ile görüştük. İlişkilerimizi stratejik ortaklığımıza uygun şekilde geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan
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