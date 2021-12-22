Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ettikleri bilgisini veren Bakanlık, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" sözlerine yer verdi.

Saat 15.30 sıralarında yapılan ikinci açıklamada aynı bölgede 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor.



10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu. #MSB pic.twitter.com/nx43L80LmV