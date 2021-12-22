Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Kurlardaki gerilemenin dikkate alınarak fiyatların revize edilmesi çağrısı yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, @trthaber’de soruları yanıtladı. pic.twitter.com/E4TSUI8FJm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2021

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamayı değerlendirerek “Türk Lirası’na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlar birkaç gün içerisinde olması gereken yerlere doğru gidecek"

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarının piyasadaki ateşi söndürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Bundan sonrası ile ilgili hepimiz umut doluyuz. Güzel bir gelecek var diye düşünüyorum. Bugün kendi iş yerime gittim. İki tane fabrikadan iskontolarımızın artırıldığı haberini aldım. Piyasaya olumlu dönüşler başladı. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın konuşmaları gerçekten çok etkili oldu.

Hazine ve Maliye Bakanımızın iş çevresinin sorunlarına ne kadar duyarlı olduğuna ben bizzat şahit oldum. Dün akşamn KDV ile ilgili önemli adımları atıldığını iletti.

Şimdi fiyatların düşmesi gerekiyor. Fiyatlar birkaç gün içerisinde olması gereken yerlere doğru gidecektir. Tüccar, üretici ve fabrika sahipleri gereken adımı atacaktır. Bizler aldığımız indirimli fiyatları aşağıya yansıtmakla görevliyiz. Farklı ve bunun dışında adım atacak tüccar olduğunu düşünmüyorum. Benim pazarda iş hareketi yaratmam lazım, benim çok ticaret yapmam lazım, benim çok satış yapmam lazım. Bunu pahalı fiyatlarla yapamam."