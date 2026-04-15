AA 15.04.2026 15:50

İran: Bugün yüksek ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Pakistan’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bugün büyük ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacaklarını söyledi.

Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakistan’daki müzakerelerin temelde savaşın sonlandırılması ve İran’ın taleplerinin dile getirilmesi üzerine kurulduğunu belirten Bekayi, “Mesaj alışverişi devam ediyor. Bugün yüksek ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacağız. Bu görüşmede iki tarafın görüşleri ayrıntılı şekilde ele alınacak." dedi.

Bekayi, ülkesinin nükleer silah üretmek gibi bir amacının olmadığını ve bunu daha önce de defalarca dile getirdiklerini hatırlatarak, "Uranyum zenginleştirmenin türü ve seviyesi görüşülebilir ki biz bunu daha önce de ilan ettik. İran'ın kendi ihtiyaçlarına göre uranyum zenginleştirmeye devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD’nin daha önce "İran’ın nükleer programını yok ettiklerine" dair açıklamalarda bulunduğuna ancak buna rağmen bugün de aynı konuyu gündemde tuttuğuna dikkati çeken Bekayi, ABD’nin nükleer meseleyi İran’a baskı yapmak için kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi.

Bekayi, ABD’den gelen “İran nükleer silah peşinde koşmaz ise ekonomisinin refaha ereceği” yönündeki açıklamalara ilişkin ise “Biz ekonomimizi nasıl geliştireceğimizi biliyoruz. İran’ın barışçıl amaçlar dışında nükleer programı olmadı. Kimseden korktuğumuz için değil ilkesel olarak nükleer silah peşinde değiliz.” diye konuştu.

Ülkesinin uzun yıllar boyunca Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağladığına işaret eden Bekayi, son zamanlarda özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tehlikelerin ABD ve İsrail’in girişimlerinden kaynaklandığını savundu.​​​​​​​ 

İran ABD Pakistan
