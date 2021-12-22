Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 721 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6 altında 726,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 721,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.189 lira, Cumhuriyet altını da 4.858 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, ABD'e bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.800 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 721 lira 30 kuruşken satışı ise 721 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.184 lira satış fiyatı 1.189 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.787,31 dolar

Satış: 1.787,50 dolar

Gram

Alış: 724,30 lira

Satış: 724,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.184,57 lira

Satış: 1.189,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 4.817,00 lira

Satış: 4.858,00 lira