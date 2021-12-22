Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan 1 Aralık'ta 844 milyon dolarlık satış
Merkez Bankası'nın 1 Aralık'taki döviz müdahalesinde piyasaya 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.
Merkez Bankası, 1 Aralık'ta döviz kurlarındaki hareketliliğe müdahale etmişti.
Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.
1 Aralık'taki döviz müdahalesinde piyasaya 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.
Etiketler: Dolar Merkez Bankası
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