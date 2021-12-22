Dün 74,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 74,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlarda, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi ve Çin'in ekonomik büyümesini sürdürebileceğine ilişkin açıklamalar etkili oluyor.

Piyasalar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 74,10 ile 74,25 dolar aralığının direnç, 73,82 ile 73,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.