Ekonomi
AA 15.04.2026 15:25

Ticaret Bakanlığı 21,8 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 21,8 milyar lira değerinde kaçak eşyaya el koydu.

Ticaret Bakanlığı 21,8 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda başta uyuşturucu madde olmak üzere tütün ve mamulleri, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç, makine ve aksamına kadar birçok kaçak eşya ele geçirdi.

Yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen söz konusu operasyonlarla ulusal güvenliğin sağlanması ve ekonomik refahın korunması hedeflenirken bu şekildeki ticaretin ihracatçıya zarar vermesinin önüne geçildi, önemli miktarda ve değerde kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.

En fazla tutardaki eşya şubat ayında

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı ekipler, yılın ilk çeyreğinde uyuşturucudan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden araca kadar birçok ürün grubunda toplam 21,8 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu. Ele geçirilen bu eşyaların değeri ocakta 7,7 milyar lira, şubatta 9,3 milyar lira ve martta 4,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bu dönemde 3,1 milyar liralık çeşitli eşya, 1,9 milyar liralık değerli maden, 873,4 milyon liralık araç, 538,6 milyon liralık elektronik eşya, 185,2 milyon liralık tütün ve alkol, 179,3 milyon liralık makine ve aksamı, 169,8 milyon liralık gıda ele geçirildi.

Yılın ilk 3 ayında el konulan tütün mamulleri ve ilgili malzemelerin toplam değeri 69,6 milyon lira oldu. Anılan dönemde 35,6 milyon liralık tütün, 31,9 milyon liralık sigara, 1,2 milyon liralık sigara kağıdı, 643 bin liralık puroya el konuldu.

Kaçakçılıkla mücadele teknolojik altyapıyla destekleniyor

Son yıllarda gümrük kaçakçılığıyla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılırken bu alana yönelik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu doğrultuda Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Milli Araç ve Konteyner Tarama (MİLTAR) Projesi kapsamındaki teknolojilerin gümrük kapılarında çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özellikle yarı sabit, gezgin ve hayalet sistemlerle hibrit teknolojili tarama sistemleri, yapay zeka ve görüntü paylaşım ağı yazılımı, hızlandırıcı ve dedektörlerin yerli üretimi de hedefleniyor.

