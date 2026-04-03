Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.04.2026 12:01

Bazı baharat ve tohumların ithalatı denetim kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığınca, ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi olan bazı ürün listeleri yeniden belirlendi.

[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi listeli ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalleri ile zirai karantina kontrolüne tabi ürünlere yönelik listeye, anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları, ardıç meyveleri (yalnız tohumluk olanlar), zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (yalnız tohumluk olanlar) eklendi.

Karantina kontrolüne tabi ürünlere ilişkin listeden, "zencefil, ezilmemiş ve öğütülmemiş (taze olanlar)" çıkarıldı.

Bu ürünlere yönelik denetim kuralları, 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulacak.

Öte yandan, tıbbi ve kimyasal bir etken madde olan "pregabalin" ile hayvan beslenmesi amacıyla kullanılan "kalkerleşmiş deniz algi", ilgili ithalat denetimi listelerinden hariç tutuldu.

Tebliğin, bu ürünlere ilişkin maddeleri ise yürürlüğe girdi.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Helal belgelerinde uluslararası geçerlilik dönemi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ